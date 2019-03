© foto di Pietro Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "CR007 missione possibile". Il riferimento è ovviamente al ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra la Juventus e l'Atletico Madrid dopo il 2-0 dei Colchoneros all'andata. Serve la serata perfetta e una vittoria per 3-0 per provare ad eliminare Simeone. Serve anche il miglior Ronaldo per tentare l'impresa.