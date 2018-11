Il Secolo XIX sul Genoa: "Spolli-Favilli ok. Oggi trasloco ad Arenzano"

Il Secolo XIX fa il punto sul Genoa e sui giocatori rimasti durante la pausa per le Nazionali. "Spolli-Favilli ok, Sandro migliora. E da oggi il trasloco ad Arenzano", titola il quotidiano. La squadra questa settimana lascerà Pegli per permettere i lavori di rizzollatura del campo. Intanto arrivano buone notizie dall'infermeria: Bessa non si è allenato per una botta al polpaccio ma non preoccupa. Spolli e Favilli sono rientrati in gruppo, ma pure Sandro sembra essere sulla via del recupero.