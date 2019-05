Il Sun sulla vittoria in Europa League dell'Arsenal: "Piggy Baku"

Nella giornata di ieri, sono andate in scena le semifinali di Europa League, gare che hanno visto protagoniste le inglesi Arsenal e Chelsea, impegnate rispettivamente contro Valencia ed Eintracht Francoforte. Non poteva, dunque, non dar spazio al trionfale giovedì britannico il Sun, che, riguardo al successo per 3-1 dei Gunners, titola: "Piggy Baku. Bella doppietta per Lacazette, che vuole avere la parola finale nel confronto con il Valencia". In basso, invece, gioco di parole per celebrare il preziosissimo pari esterno dei Blues di Maurizio Sarri, trascinati dallo spagnolo Pedro: "Pedicure per i Blues".