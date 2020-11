Il Lecce dilaga a Chiavari: primo pokerissimo della stagione di B. Le aperture dei quotidiani

"Lecce incontenibile Corini sale ancora", così, questa mattina, il Corriere dello Sport. E il riferimento è al Lecce, corsaro ieri in quel di Chiavari: risultato robante per i salentini, che hanno steso per 1-5 l'Entella. Il quotidiano citato, sul match, ha poi proseguito: "Apre Coda. Poi Henderson, il rigore di Mancosu, Paganini e Stepinski. Gara impossibile per l’Entella in dieci".

Un successo, quello dei salentini guidati da Eugenio Corini che vale ora il quarto posto, a -4 dalla vetta saldamente occupata dall'Empoli. E dei pugliesi Tuttosport ha così parlato: "Il Lecce decolla, l'Entella a picco", proseguendo poi "Prestazione maiuscola invece da parte dei ragazzi di Corini, che sono passati in vantaggio alla fine della prima frazione per poi dilagare nella ripresa, soprattutto grazie a un Marco Mancosu in serata di grazia. Moltissimi errori da parte dell’Entella, sia in fase difensiva che nella fase di costruzione del gioco. L’unica buona notizia è la rete della bandiera messa a segno da Beppe De Luca, mentre nel prossimo turno l’Entella dovrà fare a meno di Paolucci, che ha rimediato un cartellino rosso per doppia ammonizione (un intervento falloso e il tocco di mano che ha causato il rigore a favore del Lecce)".

Conclude La Gazzetta dello Sport: "È un Lecce scatenato. Entella travolta: 5 gol". Nel dettaglio: "Prima la pazienza, poi la zampata e infine la potenza e l’organizzazione. Ci ha messo tutto quello che serve a una grande squadra il Lecce per andare a vincere in casa dell’Entella. Il successo assomiglia molto ad uno di quei match dove capisci di avere tutte le carte in regola per essere protagonista. Certo, la strada è ancora lunga, nessuno sembra farsi illusioni, ma l’autorità con cui la squadra di Eugenio Corini ha vinto e convinto lascia bene sperare".