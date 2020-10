Il Livorno a rischio crac: difficile salvare il club toscano. Le aperture dei quotidiani

Pensare a un roseo futuro a Livorno è veramente duro, il presidente Rossettano Navarra è stato chiaro, nell'intervista rilasciata ai microfoni di TMW: porterà i libri in tribunale perché nella giornata di ieri non sono state espletate le formalità necessarie per la sopravvivenza del club.

Doveva essere infatti depositata la fideiussione di un milione di euro per la copertura degli otto tesserati giunti in Toscana nell'ultima sessione di mercato, ma la parte di Banca Cerea non è stata versata, e i 350mila euro di Navarra - presidente ma socio di minoranza con il 21% delle quote - non sono stati ovviamente sufficienti.

Sembrano però imminenti delle novità, come riferisce La Gazzetta dello Sport: "Livorno, ore critiche. L’ex Trapani Heller: «Pronto a rilevarlo»". Queste le parole dell'ex numero uno di siciliani, club per altro fallito: "«Io e il dottor Danilo Mariani col Gruppo Carrano da un mese stiamo trattando l’acquisizione del Livorno, siamo ai dettagli e a ore potrebbe chiudersi la vicenda. Sarà un impegno gravoso, siamo pronti ad acquisire la maggioranza e rilevare le quote di altri soci. Obiettivo Serie B»".

Meno possibilista Tuttosport: "Livorno, che caos! La fideiussione non arriva e la guerra intestina continua: si spera nell'aiuto in extremis della banca". A ogni modo, una penalizzazione, qualora fosse scongiurato il peggio, è inevitabile.