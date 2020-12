Il martedì nero della Juventus. La Gazzetta dello Sport: "Corsa Scudetto compromessa?"

vedi letture

Martedì nero per la Juve, che dopo aver visto sfumare i tre punti della vittoria a tavolino sul Napoli, è crollata in casa contro la Fiorentina: "In pratica, sei punti evaporati - osserva La Gazzetta dello Sport -. Quelli con il Napoli sono recuperabili, ma ora la Signora è scivolata a meno 7 dal Milan e il distacco dalla cima salirà a meno dieci, se stasera la capolista batterà la Lazio". Un capitombolo che rischia di compromettere la corsa Scudetto dei ragazzi di Pirlo: "Ha colpito il gioco povero della Juve - prosegue il quotidiano -, lo sbandamento tecnico-tattico, l'incapacità di rimediare a un gol preso al terzo minuto". L'espulsione di Cuadrado al quarto d'ora ha complicato i piani: un rosso giusto, assicura la rosea, perché l'intervento è stato "orribile". Nella ripresa, però, La Penna ha negato due rigori ai bianconeri e non ha mostrato un secondo giallo limpido a Borja Valero.