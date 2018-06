Il Mattino: “Meret-Karnezis, il Napoli blinda la porta. Albiol azzurro a vita"

“Meret-Karnezis, il Napoli blinda la porta”. Ma non solo: “Ancelotti convince Albiol: azzurro a vita”. Doppio, o triplo, colpo per il Napoli, celebrato in prima pagina da Il Mattino. Il club azzurro ha chiuso con l’Udinese (e il collegato Watford) per gli arrivi di Alex Meret e Orestis Karnezis. E in difesa è fresco di rinnovo il difensore spagnolo, la cui clausola faceva immaginare un possibile addio.