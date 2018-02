Il Mattino: “Sarri protegge Mertens”. Fiducia sul recupero del belga

© foto di Insidefoto/Image Sport

“Allenamento in palestra, Sarri 'protegge' Mertens”. Titola così Il Mattino nella propria sezione sportiva in merito all'attaccante del Napoli che, domenica scorsa, ha lasciato il campo al 75' in occasione della sfida al Vigorito di Benevento dopo aver accusato un colpo alla caviglia sinistra. Il giornale partenopeo scrive che ieri la punta s'è sottoposta a una seduta in palestra, un programma differenziato anche se c'è grande ottimismo per la gara di sabato prossimo contro la Lazio. Mertens, infatti, già da oggi tornerà a lavorare sul campo. Probabilmente ancora a parte e, poi, domani si unirà al gruppo.