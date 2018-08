Il Mattino apre con le parole di Ancelotti: "Che carica"

Più di una volta ho scritto che l'allenatore è il mestiere più difficile del mondo e che se uno avesse tutte le doti richieste potrebbe fare il Presidente degli USA. Ho ripetuto che quando a 40 anni pensavo di sapere tutto, un capitano della Sampdoria mi ricordò che in campo andavano...

Ronaldo vs Higuain, La Gazzetta dello Sport titola: "Tocca a voi"

Il Corriere di Torino sulla Juve: "I crampi di Can preoccupano Allegri"

Il Gazzettino apre con le parole di Vecchi: "Venezia punta in alto"

Il Messaggero titola: "Il ballo delle coppie, musica per la Roma"

"Ora voglio salire sul gradino più alto". Così ha parlato Carlo Ancelotti ai microfoni di Dazn e Il Mattino oggi in edicola dedica spazio anche a queste parole nella sua prima pagina: "Ancelotti, che carica". L'allenatore di Reggiolo si appresta a vivere la sua prima gara al San Paolo, sabato sera contro il Milan, dopo aver iniziato con un bel successo sul campo della Lazio.

