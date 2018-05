Il Mattino attacca: "Juve e intrecci col potere che resistono dopo Calciopoli"

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si fermano i sospetti e gli attacchi verbali verso la Juventus. "La Juve e gli intrecci con il potere che resistono dopo Calciopoli", titola nelle sue pagine sportive il quotidiano Il Mattino. Un attacco frontale quello presente sul giornale che parla di 'influenza assoluta' da parte dei bianconeri, con quello del Meazza che viene definito come 'soltato l'ultimo episodio'. E anche nell'epoca del Var, il problema resta la trasparenza, per Il Mattino.