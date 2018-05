Il Mattino: "Attesa Jorginho tra Napoli e City"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Attesa Jorginho tra Napoli e City" titola Il Mattino oggi in edicola. "Il regista è corteggiato da Guardiola: 'Ma devo pensare ad Ancelotti'. Il procuratore apre alla cessione. 'Dallo sceicco un'offerta irrinunciabile'". Il club di Premier mette sul piatto 50 milioni per De Laurentiis e 5 milioni a stagione al giocatore. Nel taglio basso: "Semaforo Verdi, nuovo affondo. Rui Patricio e Sirigu per la porta".