Il Mattino: "Benevento-Baroni, l'ipotesi del ritorno"

Con De Zerbi vicino all'addio per il Benevento occorre trovare un nuovo tecnico per la prossima stagione di Serie B. A questo proposito Il Mattino rilancia la possibilità di un 'Baroni 2.0'. "Il tecnico dello storico salto in A poi esonerato a ottobre è finito nel mirino del Palermo. Si sondano Nicola, Juric e Inzaghi".