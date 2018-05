Il Mattino: "Benevento in B con un tesoretto di 10mln"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si continua a lavorare in casa Benevento per trovare un sostituto a Roberto De Zerbi perla panchina sannita. Il Mattino quest'oggi fa il punto della situazione parlando di un Ivan Juric che tentenna e del contemporaneo pressing del club su Filippo Inzaghi, oggi al Venezia, e del sondaggio effettuato per Massimo Rastelli. Intanto, sul fronte del mercato, i dieci milioni di euro del paracadute per le retrocesse garantito dalla Lega di Serie A rappresenta un importante tesoretto per il Benevento in vista del calciomercato.