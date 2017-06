© foto di Federico Gaetano

Benevento molto attivo sul fronte degli acquisti per il fronte offensivo. Come riporta Il Mattino nel suo articolo di apertura dello sport per la cronaca sannita Massimo Coda ha chiuso l'accordo per il suo approdo alla Strega, mentre è molto vicino l'ok per D'Alessandro. Novità sul fronte dei riscatti: triennale per Chibsah e Gyamfi.