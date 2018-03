Il Mattino, Benevento: "Per De Zerbi solo mezzo sorriso"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continua la conta degli infortunati in casa Benevento in vista del match contro la Lazio. Di questo parla Il Mattino nelle pagine sportive dedicate al club sannita. "Per De Zerbi solo mezzo sorriso: torna Iemmello, Sagna resta ko" è il titolo scelto dal quotidiano campano che poi scrive: "Tosca, Brignola e Parigini rientreranno solo domani dagli impegni con le Nazionali. Da oggi sedute singole per i giallorossi in vista del match di sabato all'Olimpico".