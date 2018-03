Il Mattino: "Campionato lungo, lotta scudetto aperta"

© foto di Lazzerini

Continua il testa a testa fra Napoli e Juventus per lo scudetto. A due giorni dal sorpasso dei bianconeri ai partenopei Il Mattino propone un focus con l'opinione di vari allenatori in merito al testa a testa per il titolo. "Campionato lungo, lotta scudetto aperta" è il titolo scelto dal quotidiano campano per la sua prima pagina.

Spazio anche al mercato con il trafiletto: "Sorpresa Reina: tutto fatto con il Milan".