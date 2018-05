Il Mattino: "Chelsea, sì a Sarri ma sulla clausola si tratta"

Maurizio Sarri al Chelsea. Il Mattino aggiorna la situazione in merito al tecnico ormai ex Napoli, in quanto Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare tutto su Carlo Ancelotti. "Chelsea, sì a Sarri ma sulla clausola si tratta ancora", il titolo che il quotidiano propone in prima pagina. Da limare, dunque, la cifra della clausola che può liberare l'allenatore: De Laurentiis vuole otto milioni di euro, come da contratto con il tecnico ex Empoli.