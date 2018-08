Il Mattino: "Così riparte il Bari di De Laurentiis"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il raduno di ieri a Roma, sarà oggi il primo giorno in Puglia del nuovo Bari targato De Laurentiis. Come riporta Il Mattino quest'oggi sia Aurelio che Luigi De Laurentiis sono attesi nel capoluogo pugliese per una conferenza stampa congiunta che dovrebbe fare piena chiarezza sul futuro del club. Tramontata l'ipotesi di Edy Reja come dg attualmente la direzione sportiva della società biancorossa è stata affidata ai collaboratori più stretti di Cristiano Giuntoli, mentre la panchina è stata affidata a Giovanni Cornacchini.