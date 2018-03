Il Mattino: "Dal gol di Zaza al veto per Politano: Sassuolo che sa di Juve"

© foto di Federico Gaetano

"Dal gol di Zaza al veto per Politano: quel Sassuolo che sa di Juventus" si legge sulle pagine de Il Mattino in edicola oggi: "Due mesi fa gli emiliani non hanno voluto cedere l'esterno al Napoli. Soltanto Berardi non si è fatto ammaliare dai bianconeri"