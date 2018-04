Il Mattino: "Doppia chance, Milik jolly d'attacco"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nelle sue pagine interne dedicate al Napoli, Il Mattino affronta anche il tema tattico, con gli azzurri che in questo finale di stagione si troveranno con un'arma in più: Arkadiusz Milik. "Doppia chance, Milik jolly d'attacco" è il titolo scelto dal quotidiano partenopeo che poi scrive: "Corsa scudetto con la Juve, Sarri adesso ha due soluzioni per il reparto offensivo. Il tecnico potrà riproporre il modulo con l'ariete e tre fantasisti alle spalle. La formula con Callejon, Mertens e Insigne resterà quella di partenza".