Il Mattino e i play off di B: "Bari, battaglia vinta: il Citta va avanti"

© foto di Lazzerini

Il Mattino di Padova di questa mattina apre in prima pagina con l'impresa del Cittadella che ha passato il primo turno dei play off per accedere alla prossima Serie A: "Bari, battaglia vinta: il Citta va avanti". Finisce 2-2 dopo i supplementari, risultato che premia i veneti: doppietta di Bartolomei. Adesso c'è il Frosinone.