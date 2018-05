Il Mattino e il futuro di Balotelli: "A Mario non dispiace l'ipotesi Parma"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Mario Balotelli è uno dei temi più caldi degli ultimi giorni. L'attaccante, svincolato dal Nizza, è in cerca di una nuova avventura e punta al ritorno in Italia. "Quanto costa Balotelli?", si chiede il quotidiano Il Mattino. "Tutti vogliono l'attaccante dell'Italia e l'ipotesi Parma non dispiace".