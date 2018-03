Il Mattino e la corsa scudetto: "Si riparte". Napoli, Hamsik in dubbio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Si riparte". Il Mattino apre le proprie pagine sportive con lo scontro scudetto, in chiave Napoli: "Sfida alla Juve in 9 mosse. Napoli pronto per lo scudetto". Terminata la "Santa Alleanza" azzurra, i calciatori delle due squadre sono pronti a sfidarsi di nuovo. Volata emozionante in arrivo, decisivo lo scontro diretto del 22 aprile? Ultime dal campo in ottica Sassuolo: Marek Hamsik in dubbio, Sarri ha allertato Piotr Zielinski come suo vice.