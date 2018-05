Il Mattino e la festa di stasera: "Reina offre ai compagni la cena di addio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa sera Pepe Reina dirà addio ai suoi compagni del Napoli dopo la scelta di non rinnovare con la società azzurra. "E Reina offre ai compagni la cena di addio a Coroglio", titola Il Mattino che spiega come nonostante la sconfitta contro la Fiorentina, il numero uno spagnolo abbia confermato l'invito per i compagni di squadra e le rispettive famiglie per un ultimo ritrovo prima della partenza con direzione Milan.