Il Mattino: "Guedes, Januzaj & C. I baby campioni che saranno famosi"

L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino riserva spazio in prima pagina al Mondiale di Russia 2018, iniziato ieri col successo per 5-0 della selezione di casa contro l'Arabia Saudita. "Guedes, Januzaj & C. I baby campioni che saranno famosi", il titolo del giornale che scrive come numerosi talenti possono sfruttare la vetrina internazionale per diventare top players.