Il Mattino: "Il Milik ritrovato e i nuovi schemi. Il Napoli cambia"

© foto di Ospite

Dopo il pareggio di Sassuolo per il Napoli è il momento della riflessione in vista del finale di stagione. Una volata alla quale parteciperà anche Arkadiusz Milik, attaccante polacco rientrato dall'ultimo infortunio al ginocchio. "Il Milik ritrovato e i nuovi schemi. Il Napoli cambia" è il titolo di prima pagina scelto in merito da Il Mattino.