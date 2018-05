Il Mattino: "Il piano Ancelotti: conferma dei big e rilancio dei giovani"

Prende forma il piano di Carlo Ancelotti come nuovo tecnico del Napoli: il Mattino oggi in edicola evidenzia quali saranno i cardini del progetto azzurro. La conferma dei big in primis e il rilancio dei giovani, troppo ignorati nelle precedenti gestioni, per allargare la rosa ed evitare di giocare con quattordici giocatori per tutta una stagione.