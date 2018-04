Il Mattino in prima pagina: "Batosta Real, la Juve crolla in Champions"

© foto di Di Benedetto

Il Mattino oggi in edicola dedica spazio in prima pagina alla sconfitta della Juventus di ieri sera, con il titolo: "Batosta Real, la Juve crolla in Champions". Niente da fare per i bianconeri che si devono arrendere allo strapotere di Cristiano Ronaldo: allo Stadium finisce 3-0 per i Blancos.