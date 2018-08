Il Mattino in prima pagina: "RibaltaNapoli"

"RibaltaNapoli", si legge sulla prima pagina de Il Mattino. Ancelotti parte alla grande: Lazio battuta, Milik e Insigne recuperano su Immobile. L'attacco funziona: brilla la stella di Milik, Insigne c'è. In porta bene Karnezis, ok l'ingresso di Diawara. Juve ok al 93' ma CR7 a secco.