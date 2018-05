Il Mattino: "L'ora chiave". Sarri vede De Laurentiis, Chelsea alla finestra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"L'ora chiave". Giornata decisiva per il Napoli e Maurizio Sarri, questo il titolo scelto da Il Mattino per le proprie pagine interne. Oggi il tecnico vedrà Aurelio De Laurentiis per decidere il futuro. Richieste incrociate: ADL chiede valorizzazione della rosa, chiarimenti sull'Europa League, Champions come obiettivo prioritario, più turnover e più flessibilità. Sarri risponde con un aumento dell'ingaggio a 3 milioni annui, chiarimenti su chi partirà, più esposizione sul mercato, la certezza di poter lottare per lo scudetto e il rinnovo dei contratti in scadenza dei collaboratori, con ampliamento dello staff. Alla finestra, soprattutto il Chelsea, ma spunta anche il Tottenham.