Il Mattino: "La squadra è tutta con Sarri ma lui chiede garanzie"

© foto di Federico De Luca

Archiviato il sogno scudetto per il Napoli arriva il momento di lavorare in prospettiva futura. In questo senso il primo tassello è quello legato alla posizione di Maurizio Sarri. Come riporta Il Mattino si dovrebbe tenere domani l'incontro decisivo fra il tecnico ex Empoli e Aurelio De Laurentiis. In attesa di sapere quale sarà l'esito il quotidiano fa il punto della situazione nel pezzo dal titolo "La squadra è tutta con Sarri ma lui chiede garanzie". "Mercato primo punto da discutere per l'allenatore - si legge -. Previsto l'aumento di stipendio. Maurizio vuole almeno tre milioni".