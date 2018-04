Il Mattino: "Napoli, il dovere di stare uniti fino alla fine"

© foto di Lazzerini

Oltre alla vittoria in extremis contro il Chievo domenica pomeriggio il Napoli ha scoperto, forse per la prima volta in stagione, un fronte di malcontento da parte dei tifosi. Di questo tema parla Il Mattino nel suo pezzo in prima pagina dal titolo: "Napoli, il dovere di stare uniti fino alla fine". "Perché i fischi a Insigne e le contestazioni possono solo nuocere" è l'occhiello del pezzo che affronta dunque il tema ambientale nella piazza partenopea.