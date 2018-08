Il Mattino: "Napoli, miniera Champions"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Napoli, miniera Champions" titola Il Mattino oggi in edicola: "Il valore del massimo torneo per club europeo è cresciuto, valgono di più risultati e ranking storico. L'incasso minimo per la società al termine della fase a gironi si aggira intorno ai 39 milioni. Ogni vittoria porta in cassa 2,7 milioni invece di 1,5. Il pareggio vale 900 mila invece di 500mila. La stagione record per gli incassi in Europa è stata quella del 2016-17 e gli ottavi con il Real Madrid".