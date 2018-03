Il Mattino: "Napoli, mira da ritrovare e Hamsik avverte la Juve"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel testa a testa fra Napoli e Juventus per lo scudetto Il Mattino fa il punto della situazione in casa degli azzurri. "Napoli, mira da ritrovare e Hamsik avverte la Juve" è il titolo principale delle pagine sportive del quotidiano partenopeo che poi scrive: "A Milano pochi tiri in porta e mancanza di precisione. Il tridente a caccia di riscatto. Percentuale realizzativa in ribasso nelle ultime due partite. I bianconeri più concreti".