Il Mattino: "Napoli, piano rilancio. Ritrovare corsa e gioco"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Napoli, piano rilancio. Ritrovare corsa e gioco per insidiare la Juve" è il titolo che Il Mattino ha scelto per le proprie pagine interne dediate alla formazione di Maurizio Sarri. In quattro punti il quotidiano partenopeo ha evidenziato i quattro punti dai quali Hamsik&C. dovranno ripartire: il rilancio dell'attacco, una ritrovata libertà mentale, forze fresche da sfruttare e lo scontro diretto da non fallire a fine aprile.