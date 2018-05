Il Mattino: "Quante panchine per Maurizio ma lui può decidere di fermarsi"

© foto di Federico De Luca

Anche se la permanenza in azzurro per Maurizio Sarri sembra essere più vicina le sirene per il tecnico del Napoli non mancano. Fa il punto della situazione quest'oggi Il Mattino nel pezzo dal titolo: "Quante panchine per Maurizio ma lui può decidere di fermarsi". "Il Chelsea aspetta l'esito della FA Cup però il tecnico toscano non vorrebbe il ruolo di manager. In Italia si è fatto avanti il Milan in caso di divorzio da Gattuso".