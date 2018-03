Il Mattino: "Quell'abbraccio per Astori che riporta la pace nel calcio"

Sulla prima pagina del quotidiano Il Mattino c'è spazio anche per l'ultimo saluto a Davide Astori, sfortunato calciatore scomparso nella notte tra sabato e domenica. Ieri il funerale a Firenze, mentre il giornale titola: "Quell'abbraccio per Astori che riporta la pace nel calcio", sottolineando gli applausi e la commozione arrivata da ogni parte d'Italia per la perdita dell'ex Cagliari, a prescindere dalla fede calcistica.