Il Mattino saluta Sarri: "Ma com'è triste il saluto al Maestro di Bellezza"

"Ma com'è triste il saluto al Maestro di Bellezza". Il giorno dopo l'annuncio di Carlo Ancelotti come nuovo allenatore del Napoli, la piazza azzurra si trova a dover dire addio a Maurizio Sarri, tecnico del sogno scudetto. Il fondo è quello de Il Mattino: "Triste, solitario e finale, come recita un famoso titolo di uno scrittore latinoamericano: è davvero così che si sente, in questo particolare momento, il maestro di Bellezza Sarri?".