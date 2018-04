Il Mattino: "Sarri, che fai?". In bilico il rinnovo del tecnico del Napoli

"Sarri, che fai?". Dopo le anticipazioni in prima pagina, Il Mattino affronta la questione del rinnovo di contratto del tecnico del Napoli nelle proprie pagine interne. De Laurentiis, scrive il quotidiano, tornerà nelle prossime ore in Italia e prepara il terzo atto del discorso prolungamento. Dubbi per lui, dubbi anche per Maurizio Sarri: quest'ultimo avrebbe disdetto 15 giorni fa il contratto di affitto della sua villa a Varcaturo, un dato che porterebbe al possibile addio. Alla finestra, il Chelsea, che valuta i costi dell'esonero di Antonio Conte, ma a Sarri ci pensa eccome.