Il Mattino, "Sarri: dal Napoli ancora nessuna offerta concreta"

© foto di Ospiti

Anche oggi sulla prima pagina de Il Mattino trova spazio la trattativa fra il Napoli e Maurizio Sarri per la permanenza in azzurro del tecnico. "Sarri: dal Napoli ancora nessuna offerta concreta" è il titolo di oggi del quotidiano mutuato dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso allenatore ex Empoli nelle ultime ore.