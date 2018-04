Il Mattino: "Serenità Napoli, tensione Juve"

"Serenità Napoli, tensione Juve" si legge in prima pagina oggi su Il Mattino. All'interno delle pagine sportive: "La forza dei nervi distesi, abbraccio dei tifosi a Sarri. In duecento all'allenamento, entusiasmo attorno alle auto del tecnico e dei giocatori" in riferimento al momento dei partenopei. "Tensione Juve, contestazione ultrà" invece si legge sul fronte bianconero: "Higuain e Buffon faccia a faccia con gli ultrà tra fumogeni e numerosi poliziotti presenti al campo d'allenamento".