Il Mattino su Buffon: "Addio a metà. Lascio la Juve e continuo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sulle colonne dell'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, oltre alle vicende di casa Napoli, c'è spazio anche per l'addio alla Juventus di Gianluigi Buffon, annunciato ieri in una conferenza stampa convocata a Vinovo. Il giornale sottolinea come questo sia "un addio a metà", perché il portiere sembra abbia intenzione di continuare a giocare.