Il Mattino su Hamsik: "Ciao ciao Cina". Muro Real per Benzema

L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto sul mercato del Napoli. Il Real Madrid non vuole cedere l'obiettivo Benzema, mentre Hamsik rimanda l'idea di un trasferimento in Cina. Il capitano azzurro, dopo essere stato contattato telefonicamente da Ancelotti, ha dichiarato: "Ho un contratto per altri anni con il Napoli, il nuovo allenatore ha una mentalità vincente che trasferirà alla squadra"