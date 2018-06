Il Mattino sui play off: "Il Cittadella dice addio al sogno Serie A"

© foto di Lazzerini

Il Mattino di Padova di questa mattina apre in prima pagina con il pareggio del Cittadella contro il Frosinone: "Il Cittadella dice addio al sogno Serie A, resta una stagione d'oro". In pochi avrebbero immaginato il Citta in semifinale play off per centrare la massima serie ma il club veneto è riuscito nell'impresa di mettere apprensione alla corazzata laziale.