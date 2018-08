Il Mattino sul mercato: "Il Napoli ci riprova per Ospina"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giorni caldi in casa Napoli, alla ricerca di un portiere esperto che sia titolare in attesa del recupero di Alex Meret. Il Mattino in edicola titola: "Il Napoli ci riprova per Ospina. Giorni decisivi per la caccia al portiere: Tatarusanu nome caldo e spunta Trapp".