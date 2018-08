Il Mattino sul Napoli: “Rebus Hamsik per Ancelotti”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle pagine dello sport de Il Mattino spazio alla costruzione del nuovo Napoli e a un rebus che il tecnico Carlo Ancelotti deve provare a risolvere come quello legato al capitano Marek Hamsik. “Ancelotti, il rebus Hamsik” è il titolo del quotidiano che spiega: “Il tecnico per il suo nuovo Napoli ha puntato sul capitano come playmaker, ma i primi test non sono stati positivi. Con lo slovacco in regia – si legge ancora – aumenta la qualità in fase di possesso, ma i dubbi nascono quando il gioco lo fanno gli avversari”.