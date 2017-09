Il Mattino sul Napoli: "Tre settimane ad alta tensione, turnover scientifico"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Inizia la settimana del ritorno al campionato, Il Mattino analizza la preparazione del Napoli: "Tre settimane ad alta tensione, turnover 'scientifico' di Sarri". Per i partenopei, oltre al campionato, nelle prossime tre settimane vi sarà infatti anche il delicato impegno europeo, in trasferta sul campo dello Shakthar Donetsk. Una missione che il tecnico toscano non intende sottovalutare, tanto da aver già preparato turnazioni abbastanza precise, persino in porta.