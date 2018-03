Il Mattino sulla scomparsa di Necco: "Cantore del calcio più umano"

E' scomparso ieri, a quasi 84 anni, il giornalista Luigi Necco. Il Mattino riserva spazio al volto Rai che ha lavorato a Napoli per tanti anni della sua carriera, trattando non solo l'ambito sportivo. "Ciao Luigi, cantore del calcio più umano", il titolo proposto dal quotidiano in edicola sullo storico volto di "Novantesimo Minuto".