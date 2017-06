© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Dubbi Napoli". Questo il titolo de Il Mattino oggi in edicola sul mercato dei portieri del club partenopeo. Pepe Reina verso il sì al rinnovo, mentre Alex Meret, Neto e Mattia Perin restano in stand by. De Laurentiis è tornato dagli Stati Uniti e l'accordo con l'agente dello spagnolo è più vicino.