Il Mattino titola: "Mossa Napoli"

"Mossa Napoli", questo il titolo che troviamo sulle colonne de Il Mattino. De Laurentiis chiama Sarri: "Resta, troviamo l'accordo". Il patron allo scoperto: "Sono qui 24 ore al giorno, aspetto che decida di firmare. Giusto pensare al Milan e all'Udinese, c'è tempo per sedersi a un tavolo". Un milione di differenza sul contratto e richieste per una squadra più forte, questa la volontà del tecnico toscano per restare.